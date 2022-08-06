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對流發展旺盛 台南局部地區24小時累積雨量百毫米

2022/8/6 16:29
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（中央社記者張榮祥台南6日電）對流發展旺盛，台南今天出現雨勢，局部地區24小時累積雨量突破100毫米，山區尤為明顯，台南市政府暫未接獲災情通報。

中央氣象局南區氣象中心今天觀測，台南市山上區24小時累積雨量101.5毫米，善化區95.5毫米，白河區81毫米，雨勢多集中在山區。

南區氣象中心下午3時39分已發布大雷雨訊息，台南市示警區域，包括白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、玉井區、楠西區、南化區。

不過，台南主要水庫集水區雨勢仍偏小，曾文水庫集水區今天累積雨量僅8.4毫米，南化水庫集水區8.6毫米，白河水庫0.2毫米，烏山頭水庫掛零，對水庫蓄水挹注幾無幫助。

截至今天下午4時，曾文水庫有效蓄水量2億1836萬公噸，蓄水率42.85%；南化水庫有效蓄水量8815萬公噸，蓄水率98.66%；白河水庫有效蓄水量655萬公噸，蓄水率50.11%；烏山頭水庫有效蓄水量5838萬公噸，蓄水率73.8%。

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台南市長黃偉哲表示，近期天氣多變化，市民應注意交通安全、外出務必攜帶雨具，如行經山區應注意坍方、落石、土石流。

台南市政府發布新聞稿指出，近期受太平洋高壓影響，各地可見陽光，大多是晴到多雲，但台南市午後易有局部短暫雷陣雨及較大雨勢，甚至可能有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣變化，市民可利用台南市政府官方LINE群組、「台南水情即時通APP」，隨時掌握水情及氣象情資，提早防災避災。（編輯：黃世雅）1110806

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