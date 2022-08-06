中部本土語教科書流標 中市：開學不會沒有課本

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）中部5縣市部分本土語教科書聯合採購流標，台中市教育局今天表示，為確保學生受教權，成立採購諮詢小組，助各校解決採購事宜，目前議價或訂購情況順利，開學後不會沒有課本。

台中市教育局透過新聞稿指出，學校教科書如果是審定本教科書由教育部統一辦理議價，本土語非審定本教科書則由各縣市自行處理，中部5縣市包含台中市、彰化縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣採策略聯盟，輪流主辦採購事宜。

教育局表示，今年由雲林縣主辦，雲林縣政府7月29日函文5縣市，招標結果有部分版本流標，包括閩、客語真平版及康軒版1至4年級，請5縣市轉知各校如需採購這2個版本或其他議價外的版本請逕洽廠商。

由於有教育團體認為學校自行和廠商議價造成困擾，教育局認為，在7月底得知流標，距離開學不到1個月時間，考量採購程序與時限，皆請各校逕洽廠商訂購或辦理採購，以節省時效，並非只有台中市如此。

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教育局表示，目前採購諮詢小組掌握各校狀況，學校如直接選購中區策略聯盟招標成功的版本，就不需自行另找廠商議價，如果學校要閩、客語真平版及康軒版1至4年級的課本，則需自行跟廠商採購或議價，目前作業順利，開學後學生上課不會沒有課本，但可能出現同樣課本，各縣市或各校價格略有不同的狀況。

教育局指出，國家語言發展法規定111學年度開始，中小學本土語言已列為必修，目前各縣市或各校自行採購課本價格雖然差異不大，教育部如能建立統一採購機制並採用共同供應契約，應可解決價格不同的問題，以確保學生權益。（編輯：郭諭儒）1110806