台灣美食展第3天 各地農漁產品受青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣美食展邁入第3天，台灣觀光協會7日表示，不少民眾都趁週末專程來購買來自各地的山珍海味跟農漁產品。（台灣觀光協會提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）台灣美食展邁入第3天，台灣觀光協會表示，不少民眾都趁週末專程來購買來自各地的山珍海味與農漁產品，例如貢寮的九孔、馬祖油漬淡菜及淡菜抹醬等。

台灣美食展今天是第3天，主辦單位台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，一早就有不少民眾排隊入場。

台灣觀光協會說，由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾改變飲食習慣，減少外食、多在家自行烹煮，因此也更重視食材產地、來源與加工方式，現場不少民眾都在搶購來自各地的山珍海味與農漁產品。

像是貢寮的鮮甜九孔罐頭、展場限定可外帶回家與親朋好友分享的馬祖油漬淡菜及淡菜抹醬，以及台灣本土新鮮配送的石斑魚等。

台灣觀光協會指出，現場還有鮮香菇、限定販售豆味香濃的腐竹、屏東傳統掛麵與金門手工麵線、新鮮台灣水果乾、藍眼淚白葡萄酒，還有來自日本的高級和牛等，都是熱愛下廚的朋友不可錯過的好食材。

台灣觀光協會表示，美食展今天下午除了屏東縣政府邀請廚師漢克進行2場石斑魚上菜秀外，客委會也請到甫獲世界麵包冠軍的吳武憲與李忠威，帶來客家風味麵包展演。

原民會的「主廚料理秀」請來主廚王聖翔現場示範，翻轉傳統原民料理；農委會由主廚吳秉承帶領田媽媽做特色節氣美食；異國美食區的奈及利亞則在中午開始提供道地美食試吃。（編輯：張雅淨）1110807