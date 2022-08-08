日本實驗揭藥物抗BA.5療效 羅一鈞仍籲按醫囑用藥

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北8日電）本土BA.5疫情升溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有日本團隊實驗發現BA.2所須藥物濃度最高，BA.5僅須1/2至1/3就能達治療效果，但他仍呼籲確診民眾按醫囑用藥即可。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心預估1到2週後本土Omicron BA.5亞變種病毒疫情將緩步升溫，現有口服抗病毒藥物治療效果備受矚目。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，新英格蘭醫學期刊（NEJM）最近發表一篇日本團隊的實驗，日本團隊在實驗室中測試單株抗體對於BA.1到BA.5變異株的效果，同時比對瑞德西韋、莫納皮拉維等口服藥物治療效果。

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羅一鈞說，實驗發現，前一波流行的BA.2需要使用的藥物濃度最高，反倒是下一波可能流行的BA.5，只要使用1/2至1/3的藥物濃度就足以達到治療效果。

不過，他強調，藥物使用量的增減無法單以實驗室數據決定，而是要做臨床試驗，經過嚴謹的藥物動力學等數據分析後才能確定，在解讀數據上必須特別小心，也呼籲確診個案一定要遵照醫師囑咐使用藥物，切勿自行調整藥量。（編輯：陳政偉）1110808