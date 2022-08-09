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力挺憨兒就業 支持手作月餅募款計畫

2022/8/9 18:10
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（中央社記者劉建邦台北9日電）心智障礙青年受肢體缺陷等因素影響，不容易投入職場，但透過專業培育訓練進庇護工場，可融入社會及自力更生，育成社福基金會推出憨兒手作月餅，力挺憨兒就業夢募款計畫。

育成社會福利基金會今天表示，基金會是全國第一家庇護工場，提供心智障礙者安全工作環境，因近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及通膨等因素，影響憨兒就業環境及營運更加倍困難。

育成社福基金會邀請藝人Lulu黃路梓茵擔任愛心大使，10日將在育成蕃薯藤餐廳開記者會，台北市副市長黃珊珊也將出席，因中秋節將屆，黃珊珊和Lulu將與憨兒共同製作手作月餅，力挺憨兒就業夢的募款計畫。

主辦單位表示，心智障礙者因受到肢體缺陷的多重受限因素，不容易就業，透過專業培育訓練進入庇護工場，可讓心智障礙者融入社會、自力更生外，也可減輕家庭負擔，更是進步社會重要指標之一，盼外界透過買手作月餅，力挺憨兒就業夢。

主辦單位呼籲民眾，可共同響應在各地萊爾富門市捐贈發票活動，幫助憨兒翻轉人生。（編輯：李亨山）1110809

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