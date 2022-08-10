花東防38度高溫 吳德榮：午後山區留意較大雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局10日發布10縣市高溫資訊，其中花東有機會出現攝氏38度極端高溫。圖為9日小朋友中午在花博公園騎腳踏車。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天發布10縣市高溫資訊，其中花東有機會出現攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮表示，今天山區及部分平地午後有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣地區為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會。

台北市、新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；嘉義縣市、台南市地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象局並發布長浪即時訊息，南部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖易有長浪發生，上午7時屏東鵝鑾鼻已觀測到2.4公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱木蘭受季風環流導引，向北北西轉西北西，即將侵襲海南島、雷州半島一帶，不會侵台。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，輕颱木蘭近中心風速雖不強，其外圍季風環流範圍大、風速強，南海航行船隻應注意，台灣西南沿海活動亦應注意長浪的發生。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天持續晴朗炎熱，最高溫達37、38度，需防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，東南部及恆春半島則因季風環流外圍水氣，偶有局部短暫陣雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天至16日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨、有較大雨勢，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。（編輯：張雅淨）1110810