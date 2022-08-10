教育部同意高苑科大解聘校長 董事會感謝打破僵局

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高苑科大董事會3度要求解聘校長趙必孝，教育部近期發函，「原則同意」解聘案，創下全國首例。校方表示，尚未收到公文，還在了解中。董事會則表示，感謝教育部同意，打破學校僵局。

高苑科技大學曾遭民進黨立委范雲揭露，讓菲律賓籍學生在工廠從事無關學業的勞力工作，違反時數等規定，教育部因此自111學年度禁止高苑科大招收境外學生。

後續董事會與校方頻頻互相指控，如今年5月，校方指控董事會逕自要求減薪、停招，但董事會反控遭到校方百般刁難、排拒，並數度要求解聘校長。

教育部近期發函，以涉違反新南向專班招生規定，以及與停車場維護費短收涉案人員簽訂和解書，損害學校權益，「原則同意」董事會於4月28日的決議，依高苑科大校長遴聘及解聘辦法第7條解聘趙必孝。

對此，校方今天對中央社記者表示，目前尚未收到公文，還在了解中，待了解後會再對外說明。

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高苑科大董事會則表示，感謝教育部同意解聘案，打破學校長達5個多月的僵局，讓高苑科大能走出困境，董事會一定會全力以赴，讓學校盡速恢復正常運作，也會依規定在6個月內完成新校長遴選，希望所有教職員全力配合新的領導團隊，嚴謹教學、輔導照顧學生。

董事會也指出，會找時機跟所有教職員座談，感謝大家辛勞，一起策勵未來方向，讓學校全體共創雙贏。風雨終將過去，亮麗未來要一起開創，董事會期待高苑科大永續經營，成為南台灣一流、人人爭讀的科技大學。（編輯：張雅淨）1110810