成大和國研院簽備忘錄 將台灣品牌推向世界
2022/8/10 14:01（8/10 14:51 更新）
成功大學產學創新總中心和國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心10日簽署合作備忘錄，由成大產創總中心主任莊偉哲（右2）和國研院儀科中心主任楊燿州（左2）代表簽署。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月10日
（中央社記者張榮祥台南10日電）成功大學產學創新總中心和國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心今天簽署合作備忘錄，同時為國研院儀科中心成大辦公室揭牌，未來雙方將資源共享，將台灣品牌推向世界舞台。
今天在成大自強校區產創總中心簽署合作備忘錄，成大產創總中心主任莊偉哲和國研院儀科中心主任楊燿州代表簽署；國研院儀科中心成大辦公室由成大副校長蘇芳慶揭牌，代表成大歡迎儀科中心進駐。
成大新聞稿指出，未來雙方將聚焦產學合作及資源共享、學術及技術合作、團隊雛型品試製與驗證合作，共同推動學界研發技術加值及加速新創事業成立，扶植更多新創團隊，加速商品化步伐，將台灣品牌推向世界舞台。
蘇芳慶表示，成大2011年起投入校園新創事業輔導，2020年設立專責輔導與加速新創事業的新創加速中心，透過「成大創新圓夢計畫」協助校園新創團隊成立新創公司，讓專利成功技轉，快速補足產業缺口。
對於近幾年南部「半導體S廊帶」發展崛起，蘇芳慶相信藉由成大和國研院儀科中心合作，將為產業及社會帶來更多創新與加值，加速產品上市期程，推動產業發展，讓世界看見台灣。
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國家實驗研究院副院長林博文指出，國研院在生醫領域投入相當多資源，輔導學研界成果加速商品化；面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和人口老化議題，生醫領域創新對未來發展至關重要。
林博文表示，國家科學及技術委員會將精準醫療訂為重要發展方向，國研院將肩負和學界合作的重責，期望與成大有更多合作，導入國研院醫材加速器，為台灣生醫開創新未來。（編輯：孫承武）1110810
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