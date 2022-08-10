台美農業科學合作有成果 雙邊人才將深入交流

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農委會今天表示，「2022台美農業科學合作會議」2日在美國農業部召開，包含動物健康在內的5大研究議題都有成果，漁、林業將重啟合作，最快今年底、明年初雙邊人才交流。

農委會今天發布新聞稿指出，上述會議依據1986年簽署的「台美農業科學合作計畫綱領」及其修正案辦理，雙方在公平互惠原則下進行合作研究、技術交流、研討會、參訪或訓練等農業科學合作計畫，輪流舉辦年度會議；這次會議在5大研究議題上獲致具體成果。

首先是動物健康分組，就豬隻水泡性疾病合作研究，共同開發測試檢驗試劑套組，持續維持台灣為口蹄疫非疫區而努力。另新增寄生蟲性疾病研究，藉此了解氣候變遷下疾病的變化。

其次是畜牧生產分組，將與美方共同因應氣候變遷的調適作為，包含減少動物夏季熱緊迫，從育種、營養、有益微生物、動物福利及遺傳多樣性監測等方向進行。

再者，自然資源與永續農業分組，為了因應當前氣候變遷議題，模擬氣候變遷情境對台灣大豆與玉米的影響，並產出預測速報，相關研究未來將導入淨零碳排執行，與美方擴大合作。

第四為農糧與植保分組，與美方合作利用自動計數裝置及物聯網系統，進行入侵有害生物調查或受害果實的早期預警，未來將進一步共同開發生物防治技術，減少農藥施用，以配合當前病蟲害整合管理（IPM）重要政策。

第五是營養與食品高值化分組，為了提高食品安全，藉由雙方的合作發展微量重金屬分析方法及風險評估模式，並建立抗藥性病原菌的基因資料庫。

除了以上5大研究議題，農委會副主委陳駿季今天接受中央社記者電話訪問時說，還有2大進展。

首先是重啟台美雙方自2014年就中斷的漁業、林業合作。林業方面將針對台美間外來入侵植物探討其生態、天敵及傳播控制等，期能找出有效控制入侵植物傳播方法。漁業方面，農委會提議朝增進水產養殖的效率及永續性、淨零排放與低碳動物生產等進行合作，美方表示會後由對應的研究單位洽詢合作細節。

另一大進展，陳駿季說，就是台美雙方將深化人才培育及技術交流，此行20名成員前往，有一半是年輕人，就是為了培育、傳承農業菁英人才，最快明年就會有農委會選定的人員前往進行2週以上至1年的研究學習，甚至參與美國農業部下的農業研究暨服務署（ARS）設在各州深入當地學校的區域中心念學位，藉此培育國家農業菁英人才。

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他並說，美國ARS本署就有4000人，涵蓋外設單位高達8000人，是全球最龐大的農業研究組織；美國目前邊境解除防疫限制、也不用戴口罩了，等台灣也跟進，預計今年底、明年初，美國將有農業人才來台交流。

他指出，過去台美農業科學合作由農委會提出計畫，美方提供諮詢，比較是單點式進行；2019年以後採雙方選定議題方式進行，內容攸關解決當下問題、為未來農業發展趨勢布局，與產業永續發展息息相關，有了人才深入交流，台灣農業更能為全球貢獻一份心力。（編輯：張芷瑄）1110810