第4輪快篩實名制何時開賣？指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北11日電）BA.5本土疫情最快8月中下旬升溫，指揮中心為方便民眾提前準備快篩試劑，預計下週開賣第4輪快篩實名制，開賣日期及販售方式，指揮中心發言人莊人祥今天下午2時於記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持穩，昨天共新增2萬3665例本土病例，確診個案增中重症85例，其中25人死亡。

昨天新增一名兒童重症個案，這名1歲男童無慢性病史，確診後出現肺炎等症狀住進加護病房，目前病況回穩，是國內第21例兒童肺炎重症；據統計，國內87%重症孩童從未接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天表示，Omicron BA.5本土疫情預估8月中下旬升溫，9月底恐迎來高峰，為降低兒童重症死亡風險，除提醒符合疫苗接種資格者盡速接種，也呼籲家有6個月至4歲嬰幼兒的父母，先帶孩子接種莫德納疫苗。

他解釋，輝瑞嬰幼兒疫苗基礎劑須接種3劑，最晚可能9月才到貨，完整接種完畢都已經12月，相較之下，莫德納僅須接種2劑，較快獲得完整保護力。

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除此之外，王必勝也提醒民眾儘早準備快篩試劑，備戰BA.5本土疫情，預計今明兩天將公布第4輪快篩實名制的開賣時間及販售方式，下週就會開賣。目前實施的快篩實名制每份新台幣500元，內含5劑快篩試劑。

根據指揮中心統計，今年1月至8月9日，本土輕症、無症狀個案累計471萬9155例、占99.54%，中症累計1萬2128例、占0.25%，重症累計9791例、占0.21%，其中死亡累計8445人。（編輯：陳政偉）1110811