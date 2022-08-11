7旬婦主動脈瓣膜狹窄險要命 北榮團隊即刻救援

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（中央社記者張茗喧台北11日電）73歲婦人4年前診斷主動脈瓣膜嚴重狹窄，卻因害怕開刀一拖再拖，近日她突然昏迷，經北榮團隊檢查才發現心臟功能已非常差，並利用TAVI手術救回一命，術後第2天就能自行呼吸。

台北榮民總醫院今天上午召開記者會分享這次治療經驗，北榮心臟內科醫師陳嬰華表示，隨著台灣民眾平均壽命延長，老年人口越來越多，主動脈瓣膜狹窄的病人也有增加趨勢，年過75歲長者約12%有主動脈瓣膜狹窄問題。

陳嬰華說，主動脈瓣膜狹窄依嚴重程度不等，可能出現胸悶、暈眩及心衰竭等症狀，平均存活時間介於2年至5年，當主動脈瓣膜開口小於1平方公分，就屬於嚴重主動脈瓣膜狹窄，如果沒有及時治療恐活不過2年。

她指出，早年想治療主動脈瓣膜狹窄，只能利用傳統開胸手術，必須全身麻醉、鋸開胸骨，術中還要讓心臟暫時停止跳動，並耗時4到5小時才能完成手術，恢復期長達2個月至3個月，令許多患者感到畏懼，以往也有30%至40%嚴重狹窄患者因年紀過大或合併其他疾病無法接受傳統外科開胸手術。

陳嬰華說，北榮民國99年引進「經導管主動脈瓣膜植入術」（TAVI），102年開始以局部麻醉進行手術，不再需要使用氣管插管及呼吸器。

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陳嬰華指出，在接受治療的病人當中，有13%病人因延誤就醫導致嚴重心臟功能不良，甚至突然昏迷，經心肺復甦術後才緊急進行「經導管主動脈瓣膜植入手術」，其中46%病人在術後一週內心臟功能就恢復正常，5年來術後30天存活率99%，高於世界平均值97.5%。

她提醒，嚴重的主動脈瓣膜狹窄恐有致命危機，一旦發現家中長輩出現胸悶、昏厥或氣喘吁吁的現象，應儘速就醫檢查，切勿延誤治療而危及生命。（編輯：陳政偉）1110811