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高鐵紀念品跨足時尚圈 推首款皮革迷你包

2022/8/11 15:47（8/11 16:01 更新）
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台灣高鐵11日宣布推出限量皮革系列「迷你包」，採用牛皮植鞣革技術，每個細節都比照時尚精品打造，更特別設計專門放置高鐵車票的夾層。（台灣高鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月11日
台灣高鐵11日宣布推出限量皮革系列「迷你包」，採用牛皮植鞣革技術，每個細節都比照時尚精品打造，更特別設計專門放置高鐵車票的夾層。（台灣高鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月11日
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（中央社記者余曉涵台北11日電）高鐵紀念品跨足時尚圈，今天宣布推出限量的皮革系列「迷你包」，且特別設計專門放置高鐵車票的夾層，讓旅客搭乘高鐵時可以使用。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，繼2017年推出高鐵服勤員、列車長款皮革系列腰包後，再度推出限量精緻實用的皮革系列迷你包（又稱小廢包）。

台灣高鐵說，這次推出的「高鐵皮革系列經典組」，以時下最新流行的精巧迷你「小廢包」作為設計核心概念，包含零錢包、迷你包組（內含兩用包及萬用包），特別採用牛皮植鞣革技術，每個細節都比照時尚精品打造。

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台灣高鐵說，零錢包在高鐵列車上的販賣推車限量販售，以旅客的視角出發，外層融入高鐵意象的流線元素，可將車票直接放入外部夾層，讓各種票面資訊一目了然，內部還可放入各式卡片、鈔票及零錢，是首款專為高鐵車票設計的小廢包。

台灣高鐵指出，迷你包組為兩用包及萬用包2款合售，內層同樣設計有專門放置車票的夾層，可裝酒精噴霧、手機、信用卡、口紅、耳機等重要小物。（編輯：張芷瑄）1110811

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