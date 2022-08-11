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青年尋職津貼16日上路 找工作最高領3.2萬元

2022/8/11 18:32
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（中央社記者吳欣紜台北11日電）鼓勵青年積極尋職就業，勞動部今年再度推動「青年尋職津貼」，只要應屆畢業生及去年應屆畢業役男完成規定的尋職項目，最高可領新台幣3.2萬元，16日正式上路。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響國內就業市場，勞動部今年再度推動「青年尋職津貼」計畫，盼能減輕青年找工作期間的負擔，能積極尋職並順利就業。

勞動部拍板青年尋職津貼將於16日上路，適用對象為未就業的20至歲29歲應屆畢業青年及去年應屆畢業役男，適用對象必須於今年底前加入「台灣就業通」會員，並完成各階段要求的求職準備，才可請領津貼。

根據計畫內容，青年加入會員後先參加職業心理測驗或參與數位學習平台就業促進課程，就可先領2000元尋職津貼，之後只要每月完成規定的求職項目，並將求職行為及紀錄上傳網站審核，就可持續每月領1萬元的尋職津貼，總計最高3.2萬元。

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勞動部官員舉例說，以第1個月來說，青年必須進行2次以上的求職且要參與公立就業服務機構的就業輔導活動，審核通過才會發給；第2個月則要有3次以上求職紀錄以及經過1次的公立就服機構求職推介服務；第3個月則要求有3次以上求職紀錄及2次求職推介。

根據統計，勞動部去年推動此計畫，共有4萬9103人提出申請，後續核可4萬1522件申請案，總計發出新台幣4億6973萬4000元的尋職津貼。（編輯：陳仁華）1110811

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