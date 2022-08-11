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台糖沖調飲品進軍日本 唯一外國品牌獲優秀賞

2022/8/11 19:35
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（中央社記者曾智怡台北11日電）今年初國營事業老品牌台糖進軍日本電商、藥妝店跨境銷售，台糖今天表示，沖調飲品在2022 Food and Health Award中脫穎而出，以唯一外國品牌之姿榮獲「優秀賞」，顯見初耕日本市場有成，盼持續帶動日本喜愛台製品。

台糖透過新聞稿說明，2022 Food and Health Award （食と健康アワード2022）是由日本連鎖藥妝店協會（JACDS）主辦的獎項，主訴求是食品連結健康，本次賽會共152項產品入圍角逐，最終只有52件產品獲獎，台糖出品的「紅豆紫米藜麥」、「綠豆薏仁銀耳」以及「豆漿燕麥」深獲評審團青睞，是全場唯一非日本製品的獲獎品牌。

獲獎商品將於8月19至21日於東京國際展覽中心舉行的「日本藥妝店展-食品保健區」展示。

台糖表示，今年3月台糖已有9款沖調飲品及保健食品正式上架日本樂天「台灣館」，當地民眾於網路下訂，商品直接從台灣出貨。

6月台糖更與兼具經銷商及通路角色的Hojia Market合作，首批訂單為沖調飲品，共240箱，品項除獲獎的3項沖調飲品外，還有黑糖薑母茶、黑五寶及白五寶等品項，現已陸續於唐吉軻德、亞洲生活館、日本橋誠品生活等實體店面販售。

台糖盼初耕有成的日本市場可以深耕永續，帶動日本喜愛台製品。（編輯：黃國倫）1110811

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