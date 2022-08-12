航港局推廣遊艇通平台 高雄海洋市集號召玩家

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（中央社記者余曉涵台北12日電）航港局將在週末與高雄市政府合作舉辦「2022高雄海洋派對」，航港局今天也發出號召令，要在13日的海洋市集中，尋找熱愛遊艇活動的遊艇通玩家們。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，海洋派對活動現場除了有遊艇自駕、搭乘體驗及夜宿活動、遊艇展售、海洋市集及重型帆船競賽等相關親海活動外，航港局也來到現場展示今年4月上線的「遊艇通」。

航港局說，「遊艇通」是從遊艇使用者需求的角度出發，結合水、陸域旅遊資訊，建置整合性的遊艇旅遊資訊平台，方便遊艇玩家們隨時掌握相關資訊，民眾只需要一個會員帳號，便能隨時掌握即時泊區資訊、線上泊區申請、出海報備、駕訓報名、瀏覽業者們的套裝行程及線上報名活動等資訊。

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航港局指出，活動現場攤位除展示網站外，也廣邀民眾成為遊艇通，只要民眾於現場成功加入會員，即可獲得精美獎品1份。

另外，航港局說，航港局政風室也設置廉政法令全民反貪宣導攤位，為提升社會大眾對防貪、反貪的認同與支持，攤位除設置廉政服務專線宣導旗幟及「廉能航港，守護台灣」活動帆布外，也安排「廉政問答」及「廉政闖關」小遊戲，參與民眾依遊戲規則抽取題目回答廉政相關問題，並於時限內完成闖關者，即可獲頒廉政宣導獎品。（編輯：陳政偉）1110812