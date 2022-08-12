政院撥補勞保基金 許銘春：有信心高於300億元

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行政院日前召開112年中央政府總預算案審核會議，討論各部會預算案，勞動部長許銘春（圖）12日接受媒體聯訪表示，已爭取行政院預算盼112年能繼續撥補勞保基金，有信心金額會比111年的新台幣300億元更高。中央社記者吳欣紜攝 111年8月12日

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）勞保年金改革因社會沒有共識暫緩，勞保財務危機持續存在，勞動部長許銘春今天說，已爭取行政院預算盼明年能繼續撥補勞保基金，有信心金額會比今年的新台幣300億元更高。

根據勞保精算報告，勞保基金潛藏破產危機，但由於政府撥補及近年的勞動基金投資績效佳，破產年限從原本2026年延後至2028年。

行政院撥補勞保基金，從2020年的200億元、2021年的220億元到今年的300億元，明年是否可繼續撥補，外界關注。

行政院日前召開112年中央政府總預算案審核會議，討論各部會預算案。許銘春今天接受媒體聯訪表示，有委員在初審會議中表達希望可以持續撥補，且希望能比今年撥補300億元更多。

許銘春表示，最後具體數字必須等行政院核定，但她強調，「有信心會比今年300億元更高」。（編輯：管中維）1110812