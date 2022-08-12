防非洲豬瘟廚餘檢核增3場 首家共同蒸煮場在苗栗

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）環保署今天表示，配合農委會推動防堵非洲豬瘟入侵養豬產業，迄今取得高溫蒸煮廚餘規定取得再利用檢核的養豬場425場，比4月多3場，且預計苗栗通霄將有首家共同蒸煮場誕生。

行政院環境保護署發布新聞指出，廚餘須經高溫蒸煮，達到中心溫度攝氏90度以上並至少維持1小時，才能餵食豬隻，目前全國取得廚餘再利用檢核的養豬場有425場。

環保署環境督察總隊科長劉俊迪接受中央社記者電話訪問時說，比上次統計時間4月的422場多3場。

劉俊迪說，農委會也推動「廚餘共同蒸煮場」措施，將廚餘集中蒸煮後再配送至養豬場，7月27日修訂「非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫審查作業要點」，增加養豬濕式原料共同蒸煮處理場所，將農牧用地變更為特定目的事業用地，以興辦事業方式辦理，環保署將配合核發共同蒸煮場的再利用檢核許可。

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劉俊迪指出，目前首個廚餘共同蒸煮場將核發給苗栗通霄的一家豬場，一天可處理50公噸，約可供2到3場使用，未來可能擴增為80到100公噸，給5到6場使用；接下來，屏東有15到20場的養豬場有意一起使用共同蒸煮廚餘，還有新北市、台中市也有養豬場可能提出申請。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪時說，屏東約計會有3到4場申請共同蒸煮，供應15到20場使用；新北市、台中市的家數還在了解中，預計就是以上縣市的養豬場會有共同蒸煮廚餘使用的需求。（編輯：管中維）1110812