勞團籲修就服法避免打工詐騙 許銘春允檢討

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）柬埔寨打工詐騙案頻傳，勞團今天表示，許多受害者是誤信臉書求職徵才社團中的求才資訊，勞動部應檢視就服法，避免更多人身陷求職陷阱。勞動部長許銘春說，會檢討相關法令。

台灣勞工陣線發布新聞稿指出，民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，許多受害者是誤信臉書求職徵才相關社團中所張貼的求才資訊，而這些求才訊息多有跨大不實的勞動條件，甚至常有公然就業歧視的徵才條件。

勞陣表示，這些臉書社團有些是封閉性，例如僅限台大畢業加入，且有審核進入程序，有些則是開放性，面對這些變化，勞動部應該通盤重新檢討就業服務機構的設立涵蓋界線。

勞陣舉例，為避免勞工受到人力仲介的不法剝削，從事就業服務是一個必須向政府登記且高度管制的特別許可行業，從事就業服務的人員還必須考取證照，但以網路平台提供求職求才雙方交流訊息，到底是否為就業服務業務，其界限到底何在，應該隨著網路社群軟體的發展而改變因應。

勞陣主張，面對國內就業環境的快速變遷，隨著全球化和國內產業經濟結構快速變遷的就業需求，新型態的風險出現，已經實行30年的就業服務法實在有必要全面檢討和改革。

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勞陣呼籲，勞動部應進行就業服務法修法，針對刊登國人前往外國工作的求職資訊，應特別加以嚴格管制審查；其次，從事仲介國人前往外國工作的就業服務業務機構，應該有更嚴格的登記許可標準，如此才能稍稍杜絕國人被不實求才資訊詐騙的事件再度發生。

對於近期屢屢發生民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案，許銘春說，行政院相當重視，勞動部目前已經要求人力仲介、銀行等下架有問題的職缺，對於勞團提出的意見，已經交給業務單位檢討，該有修正或檢討的法令都會一併討論。（編輯：管中維）1110812