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琅琊病毒完成建立PCR方法 可檢驗國內疑似病例

2022/8/14 15:57
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）中國近期出現新興傳染病「琅琊病毒」，衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，國內實驗室完成建立琅琊病毒PCR檢驗方法，醫師發現疑似病例即可通報檢驗。

醫療期刊NEJM在8月4日刊出一篇新文章提及，北京、青島微生物學者在山東、河南發現一種新的可以感染人類的病毒，命名為琅琊病毒（Langya virus、LayV），症狀包含身體發熱、無力、咳嗽等，能否人傳人暫時無法下結論。

莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，疾管署已依照論文刊登方法合成引子，國內實驗室完成開發出PCR檢驗方法；現階段琅琊病毒僅出現疑似動物傳人個案，還沒有證據證明病毒已發展到可人傳人，推斷國內不一定會有病例，但醫師遇到疑似個案仍可通報採檢，「這樣可以當作練兵。」

另外，針對國內第2例、第3例猴痘境外移入個案，其中已在醫院隔離治療36天的第2例個案，莊人祥說，個案還在住院，但狀況日益改善，至於第3例個案匡列的2名接觸者，到現在都還沒有症狀。（編輯：張雅淨）1110814

莊人祥
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