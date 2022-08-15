國家黑豬育種中心動土 陳吉仲：推動永續產業

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）設於屏東內埔鄉國家黑豬育種及研發中心豬舍今天舉行動土，未來將是選育具耐熱、高繁殖及抗病性能黑豬研究據點，農委會主委陳吉仲出席活動表示，推動黑豬產業在台永續發展。

今天舉行動土典禮的國家黑豬育種及研發中心豬舍，斥資逾新台幣7000萬元，具備高生物安全及智慧環控功能，可飼養約1000頭豬。豬舍內區隔人員及豬隻走道，避免各區豬隻交叉感染機會，並設有智慧化環境監控及異常警報，豬隻採群養個飼，分娩床可調式欄位，兼顧母豬及仔豬動物福利。預計明年12月完工。

陳吉仲致詞指出，黑豬產業在台灣永續發展，從育種到畜舍環控設備，行銷黑豬產業，不只有生產，更重要是文化與歷史傳承。

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立委鍾佳濱表示，全世界面臨的危機不只氣候極端化，還有種原迅速消失，生物多樣性對於人類文明與地球生態發展息息相關，把黑豬的種原延續是第一要緊，這樣台灣農業生態才能維持健康。

農委會畜產試驗所指出，除了育成新品種及研發飼料配方，輔導養豬業者建立自己的黑豬生產系統，完工後將是全台專門選育具耐熱、高繁殖及抗病性能黑豬的研究據點，不僅可以強化本土黑豬適應極端氣候的能力，並推廣優質種豬至民間畜牧場，帶動國內黑豬產業的發展。（編輯：孫承武）1110815