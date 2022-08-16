東半部防高溫 吳德榮：午後中南部有大雷雨

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天針對宜花東發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，今天至19日大致晴朗炎熱，今天中南部午後有大雷雨、明天起雨勢擴展至西半部地區；20至22日轉為晴朗穩定、可能有極端高溫的天氣。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，中南部並有大雷雨發生；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至19日台灣仍在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多，天氣仍晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後雷陣雨增強、範圖擴大，應注意大雷雨的發生；東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

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吳德榮提到，20至22日「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣從華中出海，台灣附近水氣減少，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升、將出現「極端高溫」，要注意防曬、防中暑；午後雨少，僅侷限於局部山區。

吳德榮說，最新歐洲系集模式23日至25日的模擬顯示，在台灣東南方有颱風活動、並有通過台灣鄰近地區的機會，不過這已經是期末模擬，不確定性大，各國模式亦存在不小的差異，須持續觀察模式的調整。（編輯：陳政偉）1110816