臉書指控立委施壓討成績 成大：決議懲處作弊考生

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（中央社記者張榮祥台南16日電）成功大學台灣文學系主任蔣為文昨晚fb發文指控「X黨」立委替參加台語認證作弊考生施壓討成績。成大今天說明與台語文中心隸屬關係，且台語文中心已對違規考生做出懲處決議。

兼任成大台灣語文測驗中心主任的蔣為文，昨晚臉書（facebook）發文「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績，乾脆請這位立委召開公聽會讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊，難道X黨不想選市長了，或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點」。

貼文一出立刻引起關注；蔣為文今天又發文「感謝媒體先進的關心，關於全民台語認證考試，我們台灣語文測驗中心都依法秉公處理。目前尚無最新公開資訊」。

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成大上午發布聲明指出，台灣語文測驗中心隸屬成大產創總中心下的非編制中心，是一個自主經營的單位。產創總中心主要在於協助行政、人事、及中心業績評鑑，並無涉入所屬中心內部經營和管理。

成大表示，事件起因於5月28日舉行的2022年春季全民台語認證測驗，有20多名學生違反試場規則，台灣語文測驗中心試務委員會已依證據調查作弊屬實，並陸續對違規考生做出懲處決議。對於「『X黨』立委施壓」說法，成大未做說明。（編輯：孫承武）1110816