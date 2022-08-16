國道充電樁建置 立委促提高規格跟上電動車趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北16日電）電動車發展越來越普及，民進黨立委林俊憲今天於立法院召開記者會，提醒國道服務區充電樁建置應提高規格，跟上電動車發展趨勢，超前部署。對此，交通部高速公路局表示，會努力精進改善。

林俊憲表示，根據估算，到了2031年全台電動車累積數量就會突破百萬輛大關，未來10年成長數字非常驚人，但他以國道服務區充電樁建置為例，提醒政府應於真正電動車爆發潮開始前就進行通盤規劃，切莫等到需求出現了才急忙補救。

談及國道服務區充電樁建置，林俊憲質疑，高公局的做法消極保守，在新一批服務區充電樁建置標案中開出60kW的最低標準，不僅遠低於現行主流的200kW，更無法與正在普及的300kW以上充電樁相比，車輛動線與服務細節也有許多問題。

林俊憲表示，曾詢問高公局為何會開出60kW這樣的低標，高公局回覆是「業者建議」，且有意願投標者不多。

他說，台灣電動車市場正要進入爆發期，充電技術快速推陳出新，如果國道服務區充電樁無法在建置初期就採用現有最高規格，很快就會跟不上使用者的需求；如果充電速率過低造成使用率低落，也是對公共資源的浪費。

林俊憲指出，高公局應去了解充電樁建置的規範與設置，以及電動車主的使用體驗。他也呼籲，各部會對於電動車政策的推動，相關配套措施應有一體的協調。

交通部今天派代表出席記者會。與會高公局副局長廖肇昌表示，對於林俊憲提醒與督促的事情，高公局會努力精進改善，以服務用路人為最大宗旨。（編輯：趙蔚蘭）1110816