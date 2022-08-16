茶商來不及改包裝 台灣茶溯源新制祭罰擬延半年

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會昨天預告新草案，預計年底前產地標示「台灣」的國產茶都要提供溯源資訊，否則最重可罰3萬元。農糧署說，茶商界憂心來不及改包裝，擬推半年輔導期，開罰延至明年中上路。

為免進口低價茶混充台灣茶，農委會昨天預告「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品」草案，預告期30天，草案規劃產地標示台灣的國產茶，須提供追溯條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等三者其中之一的溯源資訊，登錄到「台灣農產品生產溯源系統」中。

草案也規範，年底前沒完成上述新制，經查獲可罰新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，提供的資訊不實可罰10萬元以上、100萬元以下。

由於台灣茶產品眾多，農糧署副組長蘇登照今天接受中央社記者電話訪問時坦言，其實推行前已到茶葉產區辦理16場說明會，但昨天預告後，就有台北市茶葉商業同業公會，以及茶葉輸出、製造領域的公會反映產品眾多，年底前來不及下架產品、貼標補充溯源資料。

他並說，所以農糧署研議提供半年輔導期，預計明年中才會對違者開罰，相關內容會在預告期過後彙整各界意見修正，新制上路也會對市面上的台灣茶進行年度查核。

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他補充，相對於茶商產品多元，需要比較長的作業時間修改包裝標示，產地的茶農、農團、產銷班其實多數都已在近年完成「台灣農產品生產追溯系統」登錄，累計4000家登錄，待茶商也完成相關作業，就可以防範國產茶被進口低價茶混充，避免消費者受騙、損害茶農生計。

關於國產茶產值，蘇登照說，以產地價計算年產值約80幾億元，若以市場末端產品價格計算，絕對在100億元以上。（編輯：陳政偉）1110816