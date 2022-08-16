台大校長候選人陳聰富提學費分級 消滅教育不平等

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台灣大學校長候選人陳聰富（圖）16日發表治校理念，提出「學費分級」制度，讓有錢的學生多繳學費，同時提高弱勢學生補助。中央社記者陳至中台北攝 111年8月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣大學校長候選人陳聰富今天發表治校理念，提出「學費分級」制度，讓有錢的學生多繳學費，同時提高弱勢學生補助，不只是夠生活就好，還要有餘力交際和休閒。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會今天進入第2天，由電機系特聘教授李百祺、法律系講座教授陳聰富輪番上陣。

治校理念部分，陳聰富提出「以學習者為本位的大學教育」。他指出，台大曾調查發現47%學生的生涯方向不明確，應透過鬆綁修課規定、開放選課自由和業界實習，激發學生主動積極的學習精神。

陳聰富強調，如果能當上台大校長，會致力「消滅教育上的不平等」。他16、17歲到工地打工綁鋼筋，夏天鋼筋熱到發燙，抓3次手套就破掉，必須頻繁更換；冬天時海風冷冽，只能喝米酒暖身體，才有辦法繼續幹活。

陳聰富表示，這樣的生活經驗，讓他充分瞭解勞動者的艱辛和貧困家庭的處境。他希望每一個到台大的學生，都不用為貧困感到不好意思，都能透過努力翻轉人生。

陳聰富提出建立「分級制」的學費制度，按照學生家庭收入高低，訂出不同的收費標準。他說，這事非常敏感，但台灣的「低學費」對人民不公平，台大有許多來自台北市大安區的學生，私立大學卻有更多的弱勢生。

陳聰富建議可分成3級，讓中高收入家庭多繳學費「積陰德」，弱勢生不會增加支出，反而可以獲得更多的獎學金，藉此實踐社會公平。

陳聰富認為，大學要養成高尚人格、紳士和君子，給予弱勢學生的補助，不能只是夠生活就好，還要有餘力跟同學交際、休閒。他認為台大是台灣最優秀人才聚集的地方，「不唸書沒關係，總要交幾個好朋友。」

會後接受媒體聯訪，被問及學費分級如何避免「標籤化」？陳聰富提及他在學務長任內，曾擴大清寒學生的膳食服務，提供餐票可能會使弱勢身分曝光，後來改成用手機刷卡，和一般學生沒有區別，藉此達到「去標籤化」的效果。

問答階段，一名學生質疑陳聰富在擔任法務長期間，曾做出對學生不利的法律詮釋，甚至有隱匿公文的情形。陳聰富則澄清，法務處著重中立、客觀，不會因詢問者身分的不同，而有不同的答案。

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陳聰富指出，學生組織曾要求學校提供新生名單和學籍號碼，他詢問過很多律師、法律教授，得出的答案都是「不行」。後來是發函詢問對個資法有解釋權限的政府機關，才確認可以提供。從這件事來說，法務處非但沒有隱匿公文，反而是主動詢問才取得公函解釋，外界可能有誤會。

由於近年不斷有公眾人物的論文出現爭議，學術倫理議題成為關注焦點。陳聰富會後接受媒體聯訪表示，學術的目的在追求真理，學術倫理是最重要的基礎。對於爭議事件，台大有豐富、完備的法律規範，只要按照既有機制，不因當事人身分的不同，而有不同的處理方式，就會得出應有的答案。（編輯：張芷瑄）1110816