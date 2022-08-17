雙語政策增能 330國中小教師全英語研習5天

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（中央社記者陳至中台北17日電）行政院推動雙語政策，教育部趁國中小暑假期間安排教師增能，共有330名教師參與5天的密集式研習，全程以英語進行，強化課堂口說教學策略。

雙語政策目標在2030年時，全國所有高中以下學校的英語課，都可全英語授課，1/3學校可以進行部分領域雙語教學。除了從師資培育階段開始培育本土教師新血，現職教師的增能也是重點。

教育部今天發出新聞稿，今年國小教師研習與美國學術交流基金會及財團法人語言訓練測驗中心合作，國中組則是首次與英國文化協會合辦觀課議課實務工作坊。暑假期間分北、中、南3區舉辦，共330名教師參與。

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教育部指出，5天的密集式研習中，全程以英語進行，透過系統化課程，強化教師們的課堂口說教學策略與技巧。國中組教師在完訓1個月內，還要繳交教案與20分鐘教學影片，11月還要進行第2階段課程觀摩交流。

教育部表示，教師參與研習後反應熱烈，希望為英語教學做最完善的準備，未來更能透過教學活動設計，引導學生勇於在課堂中說英語，找到學習的興趣與自信。（編輯：陳清芳）1110817