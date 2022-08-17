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開學在即 新北：全力防範BA.5入侵校園

2022/8/17 13:04
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天表示，即將開學，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BA.5病毒株已經有本土病例，仍須高度警戒防疫，將全力備戰守住校園防疫與孩子的健康，也請幼兒前往接種疫苗。

新北市府上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議，衛生局長陳潤秋報告，全球疫情趨緩，依據世界衛生組織（WHO）8月10監測資料，病毒株BA.5佔全球檢出病毒株約69.7%，BA.4約9.1%。

陳潤秋說，截至15日全國累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，其中，新北累計8例BA.5本土確定病例。她說，另外，8月10日至16日，新北確診3萬995人，比起上週確診人數上升7.86%，防疫仍須高度警戒。

市長侯友宜說，在行動治理時，仍提醒新北市各場所防疫不可掉以輕心，尤其BA.5疫情慢慢上升，新北人流與車流頻繁，開學後的校園健康與安全更要小心。

衛生局也公布新北6個月至5歲幼兒第1、2劑疫苗接種資訊，包括第3期預約開放為17日至18日，每日上午9時至晚上6時，接種時間為8月19日至24日，接種疫苗種類為莫德納。

第4期預約開放為22日至24日每日上午9時至晚上6時，接種時間為25日至31日，疫苗種類為莫德納、BNT（配合中央配賦時程開放預約接種）。

衛生局表示，可以前往「新北市COVID-19疫苗接種預約系統」預約，接種地點為212家醫療院所，29家衛生所以及中和Global Mall、林口MITSUI OUTLET PARK接種站。（編輯：張銘坤）1110817

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