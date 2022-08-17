旅行台灣攝影比賽揭曉 9月展出逾百件得獎作品

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（中央社記者余曉涵、實習記者郭姸妤台北17日電）交通部觀光局今天公布「旅行台灣．看鏡台灣」多元主題攝影展得獎作品，今年共有103件作品從3488件作品中脫穎而出，將從9月起在全台4個遊客中心展出。

交通部觀光局今天上午在誠品信義店舉辦多元主題頒獎典禮暨成果攝影展，今年共有3488件作品參賽，選出103件作品，除了前3名外，還有30件優選及70件佳作，作品包含自然生態、人文歷史、在地美食及樂活魅力等主題。

交通部觀光局長張錫聰致詞表示，攝影不僅能吸引旅客造訪，也能達到國際宣傳效果，近年來，攝影功能越來越精進，因此希望透過鏡頭捕捉台灣美景，呈現台灣多元的旅遊主題，並吸引更多旅客造訪台灣。

觀光局也發布新聞稿指出，前3名作品包含金獎張曲祥「日出南湖中央尖」、銀獎趙建生「美哉綠色海岸」及銅獎李建昌「101晨曦」。

觀光局說，這次獲獎作品9月起將在線上及南投縣松柏嶺遊客中心、新北市福隆遊客中心、台南市官田遊客中心及花蓮縣羅山遊客中心等4個遊客中心巡迴展出。

觀光局表示，每個風景區搭配在地特色布置作品，像是南投縣松柏嶺以「藝廊」簡約呈現，新北市福隆以「海洋風」呈現及台南市官田「藍晒圖」風格等。1110817