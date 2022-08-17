楊長鎮：醫護人員抗疫是義民精神表現

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2022新竹縣褒忠亭義民廟義民節祭典暨神豬神羊比賽頒獎17日登場，客委會主委楊長鎮出席時表示，面對疫情，站在第一線對抗疫情的醫療人員保衛民眾，也是義民精神的表現。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）客委會主委楊長鎮今天出席新竹縣褒忠亭義民祭活動表示，面對疫情，站在第一線對抗疫情的醫療人員保衛民眾，也是義民精神的表現，守護台灣。

2022新竹縣褒忠亭義民廟義民節祭典暨神豬神羊比賽頒獎今天登場，現場有八音、客家戲曲、舞獅表演，吸引大批民眾前來觀賞，也搶著和大神豬合影。縣長楊文科頒獎給獲得神豬、神羊特等獎的得主陳博彥、蔡錦堂。

楊文科出席致詞表示，褒忠亭義民節祭典是認證的「國家重要民俗」，也入選客委會「客庄12大節慶」之一，更是客家文化傳承中最重要的無形文化資產。

楊長鎮說，義民祭是台灣人在台灣土地上，紀念自己先民保鄉衛土所建立的台灣本土宗教，就是「義民爺信仰」，象徵了一種台灣精神，也像現在第一線的醫療工作人員，對抗疫情，守護民眾的健康，這樣的相互扶持、守護土地的精神，值得傳承下去。

內政部長徐國勇出席致詞表示，義民爺有忠有義，代表台灣精神，並也回憶小時候，從萬華跟父親到新埔來看大豬公，印象很深刻，感受濃濃的客家文化。

新竹縣政府提供新聞資料表示，客家人的年度盛事義民祭在13日登場後，辦理系列活動，今年為義民廟第234屆祭典。（編輯：李錫璋）1110817