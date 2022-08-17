觀光博覽會搶客 航空公司邀同樂送機票

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台北市旅行商業同業公會主辦的「第16屆台北國際觀光博覽會（夏季旅展）」19日至22日在台北世貿一館展出，瞄準疫情後旅遊市場復甦，航空公司邀民眾同樂並預告將贈送機票。

台灣虎航今天發布新聞稿，將以「玩心再起」為主題，將遊樂園作為旅展主題，打造滿滿歡樂、輕鬆的氛圍，讓虎迷們無不摩拳擦掌的開始規劃下一趟旅遊，民眾於旅展現場購票還可享票價9折再送成交禮。

台灣虎航在旅展攤位設置巨型摩天輪、服務亭、三角旗等遊樂園特色，並擺放大人小孩都愛的爆米花機台，還有超人氣網紅虎將不時來串場，歡迎民眾一起來同樂。

台灣虎航說，旅展期間同步推出線上旅展，促銷期間為19日上午10時至22日晚間11時59分，可訂購的旅行期間為19日起至明年3月25日，推出單程未稅新台幣2299元起的旅展限定優惠促銷價。

台灣虎航表示，民眾於旅展現場購票除有機會再享票價9折優惠外，還有每日展場限定的成交禮，若是購買茨城、岡山、沖繩、曼谷及韓國各航線機票的民眾，更能獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。

另現場民眾只要追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可獲得限量爆米花；若是再分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，還可參加抽獎，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券、完美行購物優惠券，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等，旅展期間預計要送出17張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

國泰航空也預告，旅展期間，將全球獨家且首賣商品搬進台北國際觀光博覽會，打造必拍必逛又好康的「網購快閃店」，並天天送出國泰航空台港來回機票，限量推出1美元商品，讓會員一同搭上近期的出國潮。

另外國泰航空機組人員將現身會場，化身超級業務員與消費者互動玩自拍，更於現場開箱神秘行李箱，分享飛行必備的幸運及隨行小物。（編輯：張芷瑄）1110817