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吳德榮：天氣晴朗炎熱 西半部午後留意雨

2022/8/18 08:35
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（中央社記者余曉涵台北18日電）氣象專家吳德榮今天說，台灣位於太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但南方水氣多，大氣不穩定，西半部要留意午後局部雷陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，須注意防曬、防中暑，但南方水氣多，大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及「劇烈天氣」，花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，20至23日在華中創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區。

吳德榮表示，天氣將晴朗酷熱，氣溫逐日升，22日及23日北部及東半部將出現極端高溫，有挑戰今年高溫紀錄的機率，要特別注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，24日受到熱帶擾動外圍影響，台灣附近水氣增多，各地天氣、模式仍在調整。

吳德榮說，23日台灣東南方有「熱帶擾動」醞釀及活動的機率，24、25日往西北移動，但不確定性範圍大，且各國模式模擬之間仍有不小差異。故是否成颱？是否會進入警戒範圍？須持續觀察模式的調整。（編輯：陳政偉）1110818

吳德榮
花東防38度高溫 吳德榮：西半部午後大雷雨 東半部防高溫 吳德榮：午後中南部有大雷雨
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