台灣看印度之美攝影展 外交部次長田中光作品入選

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外交部政次田中光2019年拍攝的拉達克西藏寺院及祈福的五色旗。拉達克是印度人口最稀少的地區之一，以高山美景和在地文化而聞名。當地常可見到西藏寺院用以祈福的五色旗。（印度台北協會提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月18日

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）印度台北協會和國家圖書館現正共同舉辦「臺灣眼中的印度攝影展」，曾任駐印度代表的外交部政務次長田中光在印度拍攝的3 幅作品入選展出。

其中包括田中光 2014 年到印度兒童收容所，和孩童一起歡度傳統節日粉彩節（Holi） 時捕捉到的精彩畫面，以及 2019 年田中光前往印度北方拉達克所拍攝的西藏喇嘛寺院等。

印度台北協會向中央社表示，田中光 2013 年至 2020 年期間擔任台灣駐印度代表，在印度派駐超過 7 年時間，除了積極推廣雙邊經貿等領域交流，多年經驗也讓田中光深知，要跨進印度這個如此多元國家，必需深度了解在地風土民情。

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印度台北協會表示，田中光的攝影作品充滿故事張力，這次攝影展特別選擇他的作品，希望讓台灣觀眾透過長年派駐印度的台灣外交官視角，看看他眼中的印度有什麼特殊風貌。

印度台北協會指出，印度是全球最多元的一個國家，有超過 13 億人口、20 多種官方語言，是由多元種族，各式文化和不同宗教的人所組成的南亞大地，盼台灣觀眾把握機會參觀在國家圖書館的「臺灣眼中的印度攝影展」（INDIA from the Eyes of Taiwan Photography Exhibition），展期至 8 月 25 日。（編輯：郭無患）1110818