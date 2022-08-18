更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九合一決戰倒數／北市長三腳督選情膠著 施政藍圖成勝敗關鍵
首頁 / 生活

東專生推米穀花生慕斯杯上市 全家稱下午茶首選

2022/8/18 15:37（8/18 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東專科學校食品科技科學生藍光杰（左）以蓬萊米粉結合花生製成「花生塔米蛋糕」，榮獲創意米食競賽佳作，即日起至23日可在超商購買，民進黨立委劉櫂豪（右）18日專程購入品嚐，以行動鼓勵青年學子。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
台東專科學校食品科技科學生藍光杰（左）以蓬萊米粉結合花生製成「花生塔米蛋糕」，榮獲創意米食競賽佳作，即日起至23日可在超商購買，民進黨立委劉櫂豪（右）18日專程購入品嚐，以行動鼓勵青年學子。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）國立台東專科學校食品科技科學生以蓬萊米粉做成的「花生塔米蛋糕」，榮獲創意米競賽佳作，取名「米穀花生慕斯杯」上市被全家超商譽為下午茶首選，8月23日前可在全家買到。

台東專科學校食品科技科學生藍光杰、李益昇參加「非米不可全國創意米食競賽」，以台灣在地蓬萊米粉，結合自己喜歡吃的花生，做成「花生塔米蛋糕」榮獲佳作，被全家FamilyMart譽為完美的下午茶首選，8月10日至8月23日在全國的全家都買得到。

民進黨立委劉櫂豪為鼓勵2名同學，今天特地邀約藍光杰一起品嚐上市的「米穀花生慕斯杯」。劉櫂豪說，甜甜口感非常好吃，吃得到花生、芝麻、米穀豐富層次，吃起來有幸福感覺，大家到全家便利商店時千萬不要錯過。

劉櫂豪表示，「光杰」同學在研發時雖經歷很多困難，但透過與夥伴「益昇」同學、指導老師李明恭不斷反覆改良試吃，最後在比賽中脫穎而出。

他指出，看到得獎的作品在全家販售非常開心，也希望讓大家知道，稻米可以用在很多地方，可以做成好吃的甜點，用不同形式把台灣米推廣到全台灣、甚至全世界。

劉櫂豪也祝福「光杰」同學，可以朝著夢想繼續努力，成為一流甜點師。（編輯：戴光育）1110818

劉櫂豪
搶攻台東青年選票 劉櫂豪和饒慶鈴端牛肉 台東「空中樹」恢復6成 評估新樹根已深入土中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族