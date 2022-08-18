東專生推米穀花生慕斯杯上市 全家稱下午茶首選

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台東專科學校食品科技科學生藍光杰（左）以蓬萊米粉結合花生製成「花生塔米蛋糕」，榮獲創意米食競賽佳作，即日起至23日可在超商購買，民進黨立委劉櫂豪（右）18日專程購入品嚐，以行動鼓勵青年學子。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）國立台東專科學校食品科技科學生以蓬萊米粉做成的「花生塔米蛋糕」，榮獲創意米競賽佳作，取名「米穀花生慕斯杯」上市被全家超商譽為下午茶首選，8月23日前可在全家買到。

台東專科學校食品科技科學生藍光杰、李益昇參加「非米不可全國創意米食競賽」，以台灣在地蓬萊米粉，結合自己喜歡吃的花生，做成「花生塔米蛋糕」榮獲佳作，被全家FamilyMart譽為完美的下午茶首選，8月10日至8月23日在全國的全家都買得到。

民進黨立委劉櫂豪為鼓勵2名同學，今天特地邀約藍光杰一起品嚐上市的「米穀花生慕斯杯」。劉櫂豪說，甜甜口感非常好吃，吃得到花生、芝麻、米穀豐富層次，吃起來有幸福感覺，大家到全家便利商店時千萬不要錯過。

劉櫂豪表示，「光杰」同學在研發時雖經歷很多困難，但透過與夥伴「益昇」同學、指導老師李明恭不斷反覆改良試吃，最後在比賽中脫穎而出。

他指出，看到得獎的作品在全家販售非常開心，也希望讓大家知道，稻米可以用在很多地方，可以做成好吃的甜點，用不同形式把台灣米推廣到全台灣、甚至全世界。

劉櫂豪也祝福「光杰」同學，可以朝著夢想繼續努力，成為一流甜點師。（編輯：戴光育）1110818