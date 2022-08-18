結合軟體與POS系統 肚肚AppStore打造智慧餐飲生態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

專精智慧餐飲POS系統的肚肚公司參與經濟部「台灣雲市集計畫」，並在高雄市政府支持下，協助中小微企業數位轉型為出發點打造「肚肚AppStore」平台，18日舉行發表記者會。中央社記者曾以寧攝 111年8月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄18日電）助中小型企業數位轉型，肚肚公司針對餐飲業者打造可結合訂單、金流、會員社群等20家第三方軟體與POS系統的一站式平台「肚肚AppStore」，盼形成智慧餐飲生態系。

專精智慧餐飲POS系統的肚肚公司參與經濟部「台灣雲市集計畫」，並在高雄市政府支持下，協助中小微企業數位轉型為出發點打造「肚肚AppStore」平台，今天舉行發表記者會。

經濟部次長陳正祺現場致詞表示，「數位雲服務主題式研發補助計畫」以小微企業雲服務、製造業雲服務、服務業雲服務等領域為主軸，協助中小微企業開拓新商業模式。肚肚AppStore透過雲端整合POS系統與第三方服務，是國內智慧餐飲服務標竿，未來經濟部將持續輔導更多業者申請，加速中小微企業數位轉型。

高雄市長陳其邁指出，肚肚是在地優秀新創代表，也是在地服務業數位轉型重要夥伴，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更聯手市府打造「高雄好家載」平台，助餐飲、計程車業度過衝擊；產業轉型是高雄市優先政策，經發局致力提供新創業者優質創業環境，歡迎更多業者投資高雄，市府一定會當最強後盾。

肚肚執行長孫和翊指出，台灣有近百間傳統POS系統廠商，但多為封閉式系統，肚肚首先開發智慧餐飲POS，雲端整合線上線下所有資訊，讓業者用一台平板就能處理人、事、物與營運報表等大小事，從預約店家、線上點餐、會員管理到售後問卷調查等，不僅讓業者完整掌握顧客體驗流程，消費者也能即時接收精準行銷訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

肚肚產品設計總監黃晟嘉告訴中央社記者，過去餐飲業者若有使用UberEat等外送平台，需要以平板接收外送訂單，還要另外手動輸入POS機台，相當麻煩且難免出錯，肚肚AppStore今年正式上線，將作為一站式平台串聯外送APP、顧客回饋表單及線上訂餐等20家各樣服務軟體，結合POS系統，與超過6000家餐飲店家，形成智慧餐飲生態系，共創商機。

目前已導入肚肚智慧餐飲POS系統的國際餐飲企業王品集團董事長陳正輝指出，肚肚POS系統導入後，其流暢直覺的操作，大幅減少門市人員教育時間；與外送平台的串接與多元支付功能，也讓王品能快速因應消費型態的改變，提高顧客用餐體驗。（編輯：陳仁華）1110818