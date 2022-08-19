造福老年族群 安南醫院啟用最新全景電腦斷層

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市老年人口近33萬人，高血壓及心肺問題是導致該族群死亡高危因子。台南市立安南醫院今天舉行精細度大幅提升的最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用。

台南市副市長趙卿惠今天與安南醫院長林聖哲一同舉行揭幕。她表示，台南市老年人口近33萬，高血壓及心肺問題是導致老年族群死亡的高危因子。今天啟用的全景電腦斷層，讓大台南地區民眾在生病時更加安心放心來醫院做檢查，真正落實「以病人為中心」的醫療服務。

林聖哲曾任台南市衛生局長。他表示，1024切全景寶石電腦斷層的8K Ultra HD超高解析度，是傳統電腦斷層檢查解析度2K-4K的至少2倍以上精細度，有助早期小病灶精確判斷，減低延誤治療風險或過度診斷困擾，更有助早期癌症篩檢。

再者，超寬覆蓋的探測器長達16cm，可一次覆蓋整個心臟，提供醫師完整清晰心臟影像，大大提升冠狀動脈檢查方便性，降低因病人心律不整、或心跳過快以致檢查失敗的機率，突破傳統電腦斷層檢查極限。

此外，超低的輻射劑量相較傳統電腦斷層檢查，1024切全景寶石電腦斷層可降低82%輻射劑量，也在2015年取得美國食品藥品管理局(FDA)認證「肺癌低劑量篩檢電腦斷層」。

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安南醫院表示，這部新型電腦斷層在診斷早期肺癌方面極具優勢，由於肺癌已多年佔居國人癌症死亡率第1名，發現時病灶常大於1公分以上導致預後不佳；1024切全景寶石電腦斷層可偵測小至0.1~0.3公分大小的病灶，對於早期肺癌篩檢輕而易舉，加上輻射劑量非常低，大幅減少民眾接受篩檢疑慮。

安南醫院建議有腦心血管疾病危險、或肺癌風險的民眾，前往醫院檢查，先掛號相關科別醫師評估，也可先撥打1024切全景寶石電腦斷層諮詢專線06-3553111分機1238、1239、3166及3167洽詢求解相關問題。（編輯：孫承武）1110819