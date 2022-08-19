星雲96壽誕 陳其邁祝壽願追隨佛光人腳步

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）佛光山星雲大師今天96歲壽誕，高雄市長陳其邁親自上山恭祝大師法體康泰，也感謝佛光山弘揚佛法，給予社會大眾心靈寄託，希望未來有更多機會追隨佛光人的腳步。

星雲大師96歲壽誕，全山大眾一早於大雄寶殿為大師華誕誦經祝壽，上午10時30分進行上供。隨後數百位法師排班至雲居樓的供僧齋宴應供，由佛光山住持心保和尚帶領眾貴賓入席。

佛光山透過新聞稿表示，星雲大師開示提及，對佛教不該只是一時的供養，應是長久的尊重信仰。供僧是一大事因緣，福田更是無限無量。在佛教裡，不僅是供僧的人有功德，凡參與其中的人也有功德，乃至於受用吃飯的人也有功德。

今天的祈福法會，陳其邁先到傳燈樓跟住持釋心保、慧傳法師、慈容法師，以及供僧法會的所有護法功德主會晤；席間心保和尚讚揚陳其邁「2年拼4年」的政績跟努力，並致贈由星雲大師親自撰寫的「佛教管理學」一書。

陳其邁表示，自己過去對佛法並不了解，但在經歷「城中城」事件後，見到佛光山全力的配合及援助，撫慰高雄市民心靈，體會到人類在面對大自然時要謙虛，也學會科學與佛教雙運用的管理學，希望未來有更多機會追隨星雲大師和佛光人的腳步。

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他也由衷感謝佛光山在「城中城」大火事件中，先後舉辦「頭七三時繫念法會、金剛寶懺法會、滿七三時繫念法會、萬緣水陸法會」等多場法會，星雲大師更撰寫「為高雄城中城大樓火災傷亡者祈願文」，讓亡者往生善道、生者吉祥如意，並再次祝福星雲大師法體康泰。

今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，應供以總本山及台灣各道場法師為主，但仍有不少功德主及信徒帶著滿滿祝福回山向星雲大師祝壽，甚至已有3年未回到總本山的歐洲徒眾，今年在歐洲佛光山總住持覺容法師帶領下回山。現場近千人共襄盛舉，場面備感溫馨。（編輯：孫承武）1110819