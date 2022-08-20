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陳吉仲：消基會檢驗證明台灣石斑魚是安全漁產品

2022/8/20 13:14
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）農委會主委陳吉仲昨天針對石斑魚事件反駁消基會，他今天指出，感謝消基會檢驗報告證明台灣石斑魚是高品質安全漁產品，農委會的責任是堅持農產食安等，與消基會目標一致。

中國暫停台灣石斑魚輸入，消基會昨天召開記者會指出，自行藥檢市售石斑雖都合格，但仍質疑政府試圖轉移產銷管理不力真相，陳吉仲則反駁，直言「消基會是中國的消基會」。

陳吉仲今天出席活動時再度針對消基會一事接受媒體聯訪表示，感謝消基會檢驗報告證明石斑魚是高品質的安全漁產品，農委會的責任以保障農產品食安、追求農民所得為目標，這與消基會的目標一致。

陳吉仲也說，身為政務官本該做好每件事，照顧農漁民也是目標之一，他捍衛農漁民就是因為中國並沒有提出相關證據，只片面通知驗出禁藥就禁止石斑輸入。

陳吉仲說，面對石斑魚議題應該用國際標準、科學根據來處理，大眾也可以檢視消基會的新聞稿，農委會跟消基會保護消費者的目標一致。

陳吉仲最後也強調，消基會檢驗石斑魚都合格，檢驗結果與農委會的檢驗一致，可以再次證明農委會是有科學根據的保護農民。（編輯：陳政偉）1110820

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