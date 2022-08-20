駐大阪辦事處長向明德：盼台北-小松航線10月重啟

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）駐日代表處大阪辦事處處長向明德昨天訪問日本石川縣知事馳浩時表示，雖然目前COVID-19疫情嚴峻，但期待10月開始台北飛石川縣小松機場的航線能重啟飛航。

日本北陸朝日放送電視台（HAB）報導，長榮航空公司台北-小松航線的航班每週5班，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大的影響，2020年3月起停飛。向明德昨天造訪石川縣，與石川縣知事馳浩進行會談時說，如果疫情穩定，期待10月1日起能重啟這條航線的飛航。

馳浩則表示，石川縣出身的土木工程師八田與一曾戮力在台灣建設水庫，留下功績；石川縣民也很渴望與台灣交流。

日本北國新聞報導，向明德昨天造訪北國新聞社，與該社社長溫井伸進行會談時表示，期待10月1日起台北-小松航線重啟飛航，以利促使台灣與石川縣的觀光、經濟交流更密切。

報導說，台北-小松航線有長榮航空、虎航航空公司的飛機飛航，但2020年3月起停飛。

在與溫井會談時，向明德還表示，本月初中國實施軍事演習發射的飛彈當中有5枚落在日本的專屬經濟區（EEZ），台灣有事就是日本有事，對於威脅和平的行徑，最重要的是需要有震懾力。

向明德是由石川縣台灣華僑總會名譽會長陳文筆、會長高仙桃等人陪同造訪石川縣廳、北國新聞社。（編輯：黃自強）1110820