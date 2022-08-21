旗津風箏展演吸引人潮 渡輪1天載客逾2.7萬人次

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「2022旗津風箏節」20、21日在高雄旗津海水浴場登場，以「大魚世界」為主題，上百隻大魚造型風箏在旗津沙灘上空飛舞，相當壯觀，吸引遊客爭睹。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）「2022旗津風箏節」週末在高雄旗津海水浴場登場，吸引大批遊客湧入旗津，通往旗津的渡輪昨天載客量逾2萬7千人次，直逼春節出遊高峰；為免車流壅塞，市府也啟動相關交通管制。

「2022旗津風箏節」20、21日在旗津海水浴場登場，高雄市政府觀光局邀亞洲國際風箏聯合會及全台逾40名風箏好手，以「大魚世界」為主題，連袂放飛上百隻大魚造型風箏；旗津沙灘上空一片風箏海，相當壯觀，吸引遊客爭睹。

高雄市輪船公司總經理翁佳彬今天接受中央社記者訪問表示，昨天鼓山往旗津的渡輪共載運2萬7千多人次，逼近春節出遊高峰的3萬人次左右，今天載客量有比昨天少，但預估也約有2萬2、3千人次。

除了搭渡輪，自行開車從過港隧道前往旗津的遊客也很多，為疏解交通壅塞，交通局也發布新聞稿，呼籲民眾多使用公共運輸，如搭捷運紅線至前鎮高中站轉乘旗津幹線公車紅9線，公車每班間距15至30分鐘。

此外，渡輪除了鼓山旗津航線，還有前鎮中洲航線、棧貳庫旗津航線可搭乘前往，最短班距為每5分鐘1班。

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交通局表示，為避免車流壅塞造成過港隧道周邊道路回堵，除活動場域周邊啟動旗津第一階段交通管制（廟前路行人徒步區）外，將依現場交通狀況評估啓動階段管制，另已協調港務警察局於過港隧道的前鎮端彈性啟動管制。

觀光局表示，旗津是今年高雄旅遊最熱景點，1至7月旗津累計遊客人數超過350萬人，較去年同期翻倍成長231%；今年暑假更推出「黑沙玩藝節」、「啤酒嘉年華」、「氣墊樂園」等活動，還有大魚風箏展演，成功吸引人潮。（編輯：陳仁華）1110821