何時推振興案 柯文哲：未來兩週疫情是重點觀察期

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北22日電）台北市政府日前宣布7大振興方案。台北市長柯文哲今天表示，近來國內確診人數微幅上升，且日本確診數爆發得一塌糊塗，未來兩週是重點觀察期，再決定何時推振興方案。

柯文哲上午到台北市議會進行專案報告，針對北市振興方案何時上路，認為先等議會通過饗購券2.0和餐飲數位回饋申請第二次追加預算通過後，就會儘速上線，時間大約落在9、10月差不多。

話鋒一轉，柯文哲指出，最近監看國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，確診人數有微幅上升，未來兩週是重點觀察期，且因為日本近來確診數增加太多、爆發得一塌糊塗，台、日生活模式和社會形態都很接近，正在密切觀察台灣是否會受影響。

柯文哲說，總不能在疫情爆發時期推出振興方案，目前啟動時間現在還沒特定想法，等Omicron變異株BA.4和BA.5疫情過去後，確定沒有問題再推，且應看首都生活圈（雙北相加）的確診人數為準。

他總結說，去年振興方案熊好券做得還可以，也已做好檢討報告，做得不好處也已修改，今年將推新版熊好券且多以數位處理，但確切推出時間仍要觀察兩週疫情狀況後再決定。

日本正遭受第7波疫情侵襲，日媒自行統計，21日新增確診病例已逾21萬例，創週日歷史新高紀錄。疫情嚴峻程度甚至連首相岸田文雄都確診。（編輯：張銘坤）1110822