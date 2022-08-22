更多編輯台推薦新聞：
開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

入境旅客免費防疫巴士桃園線開設 停靠7防疫旅館

2022/8/22 19:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額為每週5萬人次，桃園國際機場防疫巴士開設桃園市路線，固定每天下午5時及晚間10時提供旅客免費搭乘，停靠桃園市7處防疫旅館。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機防疫巴士即日起開設桃園市路線，沿途將停靠大園區的城市商旅航空館；桃園區的尊爵大飯店、薇緹花園大飯店、蜜月世紀大飯店；龜山區的悅徠館、福容大飯店與華夏大飯店等7處防疫旅館。

桃機公司表示，從8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，除原有中南部路線外，另增設雙北路線，實施後獲得旅客好評，目前親友接送及搭乘防疫巴士離開機場旅客比例，佔入境旅客數的36.9%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃機公司指出，新開設的桃園市路線，未來將視旅客需求及防疫措施，研議新增路線或停靠站，以提升旅客疏運效率。桃機防疫巴士路線資訊可至桃園機場網站及防疫巴士（龍泰巴士）臉書查詢，歡迎入境旅客多加利用。

指揮中心表示，考量已接近9月開學，台灣民眾及境外生返台入境需求增加，經綜合評估國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時（航班表定抵台時間）起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。（編輯：方沛清）1110822

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族