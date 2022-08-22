入境旅客免費防疫巴士桃園線開設 停靠7防疫旅館

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額為每週5萬人次，桃園國際機場防疫巴士開設桃園市路線，固定每天下午5時及晚間10時提供旅客免費搭乘，停靠桃園市7處防疫旅館。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機防疫巴士即日起開設桃園市路線，沿途將停靠大園區的城市商旅航空館；桃園區的尊爵大飯店、薇緹花園大飯店、蜜月世紀大飯店；龜山區的悅徠館、福容大飯店與華夏大飯店等7處防疫旅館。

桃機公司表示，從8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，除原有中南部路線外，另增設雙北路線，實施後獲得旅客好評，目前親友接送及搭乘防疫巴士離開機場旅客比例，佔入境旅客數的36.9%。

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桃機公司指出，新開設的桃園市路線，未來將視旅客需求及防疫措施，研議新增路線或停靠站，以提升旅客疏運效率。桃機防疫巴士路線資訊可至桃園機場網站及防疫巴士（龍泰巴士）臉書查詢，歡迎入境旅客多加利用。

指揮中心表示，考量已接近9月開學，台灣民眾及境外生返台入境需求增加，經綜合評估國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時（航班表定抵台時間）起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。（編輯：方沛清）1110822