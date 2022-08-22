更多編輯台推薦新聞：
開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

視察幸福華城社區高地供水 林右昌：全國典範

2022/8/22 19:02（8/22 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市長林右昌（右2）及立委蔡適應（左1）等人22日前往暖暖區視察幸福華城社區高地供水，林右昌表示，幸福華城建立解決基隆高地供水與漏水問題新模式，也成為行政院處理各縣市社區高地供水的示範案例。中央社記者王朝鈺攝 111年8月22日
基隆市長林右昌（右2）及立委蔡適應（左1）等人22日前往暖暖區視察幸福華城社區高地供水，林右昌表示，幸福華城建立解決基隆高地供水與漏水問題新模式，也成為行政院處理各縣市社區高地供水的示範案例。中央社記者王朝鈺攝 111年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市長林右昌今天視察幸福華城社區高地供水時表示，市府搭配社區汙水下水管線汰換改建，解決自來水漏水、汙水管線鋪設、馬路重新刨鋪，可減省3/4經費，是解決高地供水漏水典範。

林右昌接受媒體聯訪表示，他上任之初高地供水和漏水是嚴峻課題，問題在於建商蓋好後，自來水管線分內管與外管，社區裡屬內管，漏水由住戶負擔，台灣自來水公司不認帳，水公司只負責社區外管線，長期困擾著住在高地社區的市民。

林右昌說，感謝市議員連恩典、林旻勳的協助和社區住戶合作，及立委蔡適應協調水公司，市府、水公司和暖暖區幸福華城社區住戶簽署三方協議，共同負擔工程費與20年操作維護費用，由市府動用第二預備金出新台幣900萬元與水公司簽約，住戶也同意攤提之後的代操維護費用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林右昌表示，幸福華城建立解決基隆高地供水與漏水問題新模式，也成為行政院處理各縣市社區高地供水的示範案例；幸福華城過去不幸福，現在是名符其實的幸福華城，不會再漏水，房價也回復，令人詬病的馬路更配合汙水管線串接已鋪平。

林右昌指出，不只幸福華城，包括美之國社區、壯觀社區現正施工，12月底前，所有管線與操作維護方式都將確定，感謝蔡適應居中說服社區管委會促成，藉由三方共同合作，解決困擾數十年難題。（編輯：陳仁華）1110822

林右昌
林右昌林佳龍組台灣正連線 提主張拚國家正常化 智慧港灣全球論壇 陳其邁林右昌對談港區蛻變
蔡適應
蔡適應基隆隊看板上架 謝國樑分享爭取用水經歷 蔡適應合體總統看板推捷運 謝國樑提淨水車解困境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族