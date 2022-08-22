台大校長遴選 楊志新：降至80學分利學習及思考

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台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會22日是最後一場，台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院院長、台大校長候選人楊志新（右）說明治校理念，他認為，現行規定的128學分畢業門檻過高，造成大學淪為高中教育延伸，降至80學分有利學習及思考。中央社記者陳婕翎攝 111年8月22日

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院院長楊志新為台大校長候選人，他認為，現行規定的128學分畢業門檻過高，造成大學淪為高中教育延伸，降至80學分有利學習及思考。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任，校方近期展開校長遴選，共9名候選人，從8月15日起至18日及今天舉辦為期5天的校長遴選候選人治校理念說明會，今晚是最後一場，由楊志新單槍匹馬上陣。

楊志新提出的治校理念是「世界視角：全方位串連點線面，迎向百年台灣大學」，他說，從台灣角度看台灣大學是沒有問題的，近百年以來，台大一直是台灣最具代表性的大學，是本地高中生心目中的第一志願，但從世界視角看是否依然很好，他畫上問號。

世界如何看待台大，是楊志新最在意的，他提到，128學分畢業門檻過高，如果把學分數定死，就會像現在，上課方式與高中差不多，學分降至100、80都可以，基礎知識網路上就能學習，課程上應是師生交流與問題解決，能給學生多一點自由時間去思考，思考是在大學內進步的原動力。

在面對台大組織再造，楊志新說，體制內可以修改就盡力改，如果需要體制外的資源，就努力找。這是他過去經營台大癌醫的經驗，相信與經營台大校園是大同小異。他盼將治療患者的傾聽、同理心帶入治校理念，「視病猶親」變成「視師生猶親」，打造感動人的未來台灣大學。

問答階段，有教授提問如何看待大學通識課程。楊志新說，在基礎知識可輕鬆在網路學習的年代，他心目中的大學通識教育，是師生間哲學性對談，他以風靡全球的美國哈佛大學「正義課」為例，在改造高中生、讓孩子願意交流前提下，盼望有機會在台大大禮堂邀請倫理學大師授課。

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台灣大學第13任校長遴選委員會表示，接著將於9月初舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後至9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行深入訪談，並安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。

台大校長遴選委員會公布的候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院院長陳文章、台大前學務長陳聰富、台大電機資訊學院院長張耀文、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大文學院院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新等9人。（編輯：管中維）1110822