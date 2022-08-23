吳德榮：輕颱馬鞍影響 恆春半島、花東轉短暫陣雨

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天發布16縣市高溫資訊，大台北、花東可能有攝氏38度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，輕颱馬鞍暴風圈進入台灣鄰近100公里海域的機會不高，今晚起恆春半島及花東轉有局部短暫陣雨。

中央氣象局今天發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；台北市、新北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會。

桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」在呂宋島東方，未來擦過呂宋島東北端、再朝西北西、經東沙島附近、撲向廣東。

吳德榮指出，「輕颱馬鞍」的暴風圈進入台灣鄰近100公里海域的機率不高，約20%，是否需要針對巴士海峽發布警報，可以再觀察；第10號輕颱「蝎虎」在日本東南方海面，向北北西轉北北東移動，兩颱相距遙遠、無「雙颱效應」疑慮。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣受乾熱空氣影響，各地「晴朗酷熱」，北部及東半部仍將出現38度以上「極端高溫」，應慎防「熱傷害」；今晚起恆春半島及花東轉有局部短暫陣雨。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天、25日受「馬鞍」颱風外圍環流影響，局部地區有較大雨勢。明天東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱、下午起轉有局部短暫陣雨；25日東半部及南部有局部短暫陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，各地氣溫略降。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，26、27日台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱、水氣多，上半天多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；28、29日轉微弱東北風，北台氣溫略降，有局部短暫雨，午後中南部山區及部分平地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。（編輯：陳政偉）1110823