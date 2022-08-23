台灣推動離岸風電 台北科大設工程研究中心

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台北科技大學23日正式成立「離岸風電工程研究中心」，全力協助國家發展綠色能源。圖左起為台北科技大學前瞻技術與研究總部主任蘇昭瑾、副校長楊士萱、經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋、台北科技大學離岸風電工程研究中心主任宋裕祺。（台北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）政府近年推動離岸風力發電，目標2025年發電量達到215億度。台北科技大學今天正式成立「離岸風電工程研究中心」，全力協助國家發展綠色能源。

台北科大今天舉辦揭牌典禮，多名產、官、學界代表與會。行政院副院長沈榮津透過錄影指出，政府期盼加速達成再生能源發電占比20％及非核家園願景，2025年離岸風電設置目標為5.7GW（百萬瓦）。經濟部完成潛力場址開發容量分配作業後，已創下台灣離岸風電發展的里程碑，成功建構穩定的內需市場。

台北科大於民國109年受經濟部標準檢驗局委託，研擬離岸風電場址調查及設計技術規範。沈榮津肯定團隊表現突出，以嚴謹的態度拜訪10多家國際開發商、製造商和技師公會等，彙整專業意見，讓技術規範的頒佈及實行指日可待。

標準檢驗局副局長謝翰璋表示，歐洲熱浪奪走人命，中國長江流域缺水，人類面臨嚴峻氣候異常。為達到能源平衡、節能減碳，離岸風電是CP值（性價比）最高的解方。

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台北科大副校長楊士萱表示，不論是國家提出的2050淨零碳排路徑，或是跨國企業發起的供應鏈減碳運動，都須確保綠能供給足夠。經濟部6月批准大型風場投資案，第3階段區塊開發箭在弦上，離岸風電的發展與建設「正值起風時刻」。

台北科大離岸風電工程研究中心主任宋裕祺表示，團隊持續整合跨部會資料，建立離岸風電場址條件研究資料庫，並依地質、地震、海氣象及海生物等4大面向分類，促進離岸風電資訊共享。另外，也持續推動本土化氣象資料評估、固定式及浮動式支撐結構設計參數研析等研究，促進國內技術發展。（編輯：陳清芳）1110823