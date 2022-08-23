成大與美國普渡大學簽約 促半導體教學研究合作

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國立成功大學智慧半導體及永續製造學院23日晚間與美國普渡大學工學院簽約，計畫在半導體與永續製造領域廣泛合作，共同投入教學、研究合作。（成大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）政府陸續在4所大學推動半導體學院，為科技業育才。其中成功大學半導體學院今天晚間與美國普渡大學工學院簽約，共同投入教學、研究合作，布局下一世代的前瞻人才培育。

成大智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤，今天晚間在台北與普渡大學工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）完成簽約，計畫在半導體與永續製造領域廣泛合作，包含交換學者、交換學生、學術科研計畫和產學合作等。

成大校長蘇慧貞表示，半導體學院成立後，串聯台灣南部科學園區，同時也為高雄專業人士提供課程，促進半導體產業聚落的區域發展。普渡大學是全球名列前茅的頂尖學府，期待在雙方攜手下，開創新的研究與課程型態，為下一世代半導體產業提前布局。

在此之前，兩校已合作雙聯學位、線上課程，蘇慧貞說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，提高成大學生國際能見度與市場機會。希望與普渡大學在科技領域，建立更深入、更強大、更有價值的合作關係。

普渡大學工學院代理院長朗斯壯表示，在「美援時期」，普渡曾盡力協助成大轉型世界級大學，進而成為台灣經濟與產業成長的動力來源。至今兩校交流成果斐然，目前台灣有超過1000名普渡大學畢業校友，在普渡就讀的台灣學生也一直增加，目前普渡則有11名教師來自台灣。

朗斯壯期許兩校在半導體、電機與資訊領域，包括半導體封裝與製程整合、永續與綠色製造技術等擴大合作，同時繼續擴展雙聯學位計畫。

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根據成大今天提供的新聞稿，成大與普渡交流有50年以上歷史，最初可追溯回「美援時期」的1952到1956年間。成大於2009年起與普渡大學多次組團互訪，2018年成大提交高教深耕計畫時，也以普渡作為標竿。

成大半導體學院是政府去年施行「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」後，教育部核定的4個半導體學院之一，另外3校為陽明交通大學、清華大學、台灣大學。（編輯：張芷瑄）1110823