東海師倡廢勞作教育 蔡其昌：民主社會可多討論

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）東海大學政治系教師發起廢除大一必修「勞作教育」。立法院副院長蔡其昌今天表示，這是東海的精神象徵，但民主社會多讓學校師生討論，對東海大學的長遠發展比較健康。

東海大學政治系多名教師18日聯合發表聲明，要求廢除大一學生必修的「勞作教育」，認為學校近年的改革，都難破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象。

也是東海大學校友的蔡其昌，他今天出席台中市職業總工會勞工政策與勞動權益促進座談會，接受媒體聯訪，有關是否廢除勞作教育，他表示，勞作教育從他念大學，甚至還沒念大學的時候，在東海大學就時常被師生討論，他都尊重。

蔡其昌指出，其實，勞作教育背後有很強的理論及論述基礎，但面對每一個時代客觀條件、基礎的不同，都應該被討論、檢討，所以，有些東海老師跟同學希望廢除，但是有很多學長、學姊會覺得不應該廢除，這是東海的精神象徵。他認為民主社會，多讓學校師生來討論，對東海長遠發展比較健康。

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媒體問，關於台中市是六都平均薪資墊底。蔡其昌表示，平均薪資要提升，跟台中的產業特性有關，如果就業機會變多或是讓台中的產業附加價值變高，薪水上升的機會就會提高，市府可透過協助企業提升附加價值，讓企業獲利能力增加，平均薪資上漲的機會也會增加。

他指出，可增加台中的產業類別，主張未來中科應該要擴大，讓更多科技業能夠進駐台中，同時還有傳統機械產業，政府透過機械聚落的協助，可成立機械業全球銷貨中心，對機械業幫助很大，機械業獲利能力增強，平均薪資就有可能上升。（編輯：陳仁華）1110824