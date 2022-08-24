新北陶瓷與美術廊帶推質感手作 領略三鶯文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北24日電）新北市立鶯歌陶瓷博物館與新北市立美術館合作推藝文活動，其中「手感生活」主題即日起開放報名，民眾可實地到三鶯8處藝文工作室與職人一起DlY鍛敲銅湯匙、手製溫潤茶碗等。

陶博館今天發布新聞稿指出，新北市府打造5條美學廊帶，其中1條「紅色陶寶三鶯文化」廊帶串聯鶯歌陶博館與市立美術館，自9月17日至10月30日止舉辦「鶯式生活」活動，並推出「手感生活、自由體驗、品味十二、秋日走讀」共4大藝文主題。

新聞稿中，陶博館長張啟文表示，「手感生活」邀請民眾實地到三鶯8處藝文工作室，深度體驗DlY鍛敲銅湯匙、手製溫潤茶碗、手繪台式碗盤與陶搖烘焙咖啡等。

「自由體驗」由陶博館設計文化地圖，精選12處三鶯藝文點位，民眾能暢行職人場所、生活地景、藝術展場與常民店舖等；「品味十二」則與品味實作家收藏12家有個性的鶯歌在地品牌，體驗12種生活品味。

「秋日走讀」以三鶯自然、藝術、人文特色為主軸，精選14處深度私房景點，帶領民眾探索地方文化，報名即將額滿。（編輯：戴光育）1110824