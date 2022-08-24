今年首例出血性大腸桿菌感染 女童腹痛拉到住院

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）國內出現今年首例腸道出血性大腸桿菌感染症個案，一名9歲女童赴遊樂園玩水，隔天腹痛，甚至拉肚子到住院，衛福部疾管署表示，感染途徑待釐清，也可能跟發病前吃的食物有關。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪說，今年首例出血性大腸桿菌個案，為中部9歲女童，於8月11日出現腹痛、水瀉等症狀，就醫後因症狀持續未緩解，8月14日再次就醫收治住院，8月15日檢驗出大腸桿菌，菌株送至實驗室，進行血清學型別鑑定，經檢驗昨天確診（大腸桿菌O157:H7）。

莊人祥說，大腸桿菌O157:H7是比較常發生病株，多是食用受污染食物造成，潛伏期約為2天到10天，據初步疫調，女童發病前一天、8月10日曾與家人到遊樂園玩水，可能在遊樂過程中感染，目前還要釐清，但不排除與發病前吃的食物有關。

莊人祥說，出血性大腸桿菌屬於嚴重的大腸桿菌感染，可能造成小孩子溶血性尿毒症候群、成人腎衰竭，所幸個案症狀已緩解出院，將再複採追蹤健康狀況。衛生單位匡列相關接觸者共15人，均無疑似症狀，並安排家人5人及潛伏期飲食的餐廳廚工採檢，相關疫調及防治工作持續進行中。

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今天這例女童是國內第3例個案。台灣自1999年將「腸道出血性大腸桿菌感染症」納入第三類（甲種）法定傳染病，並於2004年修正公布傳染病防治法，將此疾病修正為第二類傳染病；前2例分別為2001年8月確診外籍未滿10歲男童及2019年4月確診本國籍20多歲男性，均為本土病例。

莊人祥說，預防出血性大腸桿菌感染症應注意飲食及飲水衛生，保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁或生菜沙拉；用餐前、上完廁所或接觸動物後，應用肥皂洗手，降低感染風險。（編輯：張芷瑄）1110824