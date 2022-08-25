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日月潭萬人泳渡開辦40屆 嚴格防疫首見未額滿

2022/8/25 16:20
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）受COVID-19疫情影響，往年開放報名不久即額滿的日月潭萬人泳渡，開辦第40屆首次未額滿，縣府人員透露，要求打滿3劑疫苗及提供48小時內快篩陰性證明，最終未達上限2萬人。

第40屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華9月4日登場，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年要求參加者須打滿3劑COVID-19疫苗，並於賽前提供48小時內快篩陰性證明，才可下水泳渡，因此影響泳客報名意願，不少人詢問能否放寬，但縣府堅守防疫。

縣府今天下午記者會公布今年參加隊伍共1669隊、人數共1萬8709人，在台外籍泳客286人參加，承辦人員透露，往年參加人數控制2萬5000人上下，今年因疫情只開放2萬個名額，不料最後仍未額滿，應是創下泳渡開辦40屆至今，首次報名未額滿紀錄，人數較疫情前減少許多。

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南投縣長林明溱致詞表示，今年萬人泳渡仍受疫情影響，是否如期舉辦，年初以來一直受泳客、觀光旅宿業關注，直到疫情呈下降趨勢，召集衛生局、承辦單位埔里四季早泳會審慎評估後，以防疫安全為前提，確定如期舉辦，面臨挑戰，呼籲泳客務必落實防疫措施。

林明溱說，前總統馬英九將第8度參加，並放流1萬尾曲腰魚苗，象徵日月潭水庫生態生生不息；另外，日月潭公開水域游泳錦標賽9月3日率先登場，今年共有菁英組19名頂尖國手參加、競賽分齡組93人、挑戰組1455人，還有SUP立式划槳競賽46人參加。（編輯：陳仁華）1110825

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